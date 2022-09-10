Минулої доби окупанти обстріляли 5 громад Сумської області
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Великописарівська громада: як я вже зазначав, після 9 ранку з території Росії було запущено 2 ракети з літака. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення Центральної районної лікарні, місцевий ліцей (вибито 15 вікон), приміщення дитячого садка (вибито 22 вікна), у двох двоповерхових будинках частково вибиті вікна та пошкоджено балкон", - написав Живицький.
Також після 9 ранку з території РФ було здійснено ракетний удар по території Краснопільської громади. Після 18:00 був мінометний обстріл, зафіксовано 17 прильотів.
Із 16.25 окупанти здійснили мінометний обстріл Юнаківської громади, зафіксовано 12 прильотів.
"Новослобідська громада: близько 17-ї росіяни розпочали обстріл зі ствольної артилерії – 30 прильотів. За результатами обстрілу пошкоджено лінію електроживлення. Після 20 години ще 30 артприльотів. Наслідки уточнюються", - написав Живицький.
Після 17.00 противник обстріляв зі ствольної артилерії Білопільську громаду, зафіксовано 6 прильотів.