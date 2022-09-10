ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 5 населених пунктів, - Генштаб

Українські військові успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут і Первомайське.

Про це повідомляєс Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

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