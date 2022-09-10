Вночі окупанти знову обстріляли Миколаїв, - Кім

Вночі, 10 вересня, близько 01:10 Миколаїв зазнав обстрілів. Попередньо без жертв та постраждалих. Інформація про пошкодження уточнюється.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кіма, у Миколаївському районі вдень, 9 вересня, орієнтовно о 14:00 під ворожими обстрілами перебували смт Первомайське та с. Засілля Первомайської громади. Влучення по відкритих територіях. Постраждалих та руйнувань немає.

Вчора, 9 вересня, обстрілів зазнало с. Миколаївське Шевченківської громади. Інформація про пошкодження уточнюється. Внаслідок обстрілів у населеному пункті відсутнє світло.

У Баштанському районі зранку, 10 вересня, близько 05:30 були обстріли за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вчора, 9 вересня, у с. Калуга, внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа сухої трави та чагарників за межами населеного пункту. Без постраждалих", - інформує очільник Миколаївщини.

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За інформацією ОК "Південь", вдень, 9 вересня, було випущено крилату ракету Х-31 з ворожого літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі. Без жертв.

У Первомайському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.