383 дитини загинули в Україні через агресію РФ, понад 746 - поранені, - Офіс Генпрокурора
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Станом на ранок 10 вересня 2022 року більш ніж 1129 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 746 зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Офіс Генерального прокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській – 26", - йдеться в повідомленні.
Так, 9 вересня внаслідок обстрілу окупантами м. Харків поранено троє дітей віком від 3 до 15 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.