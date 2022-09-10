Новини

Наша мета - поразка РФ, а не навішування ярлика держави-терориста, - Пентагон

9 85063
Наша мета - поразка РФ, а не навішування ярлика держави-терориста, - Пентагон
У Державному департаменті США пояснили, чому виступають проти визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Глава Офісу з питань координації санкцій Державного департаменту США Джим О'Брайєн заявив, що США хочуть досягти стратегічної поразки Росії, а не "вішати на неї той чи той негативний ярлик".

За його словами, Росія має зазнати остаточної стратегічної поразки, щоб це змусило її припинити війну проти України.

"Всі ярлики, про які говорять, відволікають від суті. Росія в результаті вийде з цієї війни, зазнавши стратегічної поразки", - заявив представник Держдепу.

Також читайте: Україна вимагатиме визнання РФ країною-спонсором тероризму попри заяву США, - Кулеба

Він зазначив, що США працюють над поразкою РФ за допомогою санкцій. Також О'Брайєн наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена завжди контактує з Конгресом та Україною, "щоб побачити, який наступний крок буде доцільним".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Григорий Курта dd3f8d3c
    Перестаньте давати поради американцям. Пора вже самим хоч щось зробити,- за півроку війни навіть ряси з сруських шпигунів не познімали!
  • аспм мпри
  • Berrimor Cute
    Да блін, скажіть вже прямо: на рашку вже навішано набагато більше санкцій, ніж на той жеж Іран, який є державою-терористом, тому у цьому ярлику немає сенсу. Головне: давити кацапів і далі.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини