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На честь королеви Єлизавети ІІ назвуть вулицю в Сумах

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На честь королеви Єлизавети ІІ назвуть вулицю в Сумах
Міська влада Сум збирається назвати одну з вулиць обласного центру на честь покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розділяємо увесь біль народу Великої Британії. І щиро дякуємо за підтримку українців. У цей складний період для обох народів - ми єдині і підтримуємо один одного", - написав він.

Лисенко зазначив, що перейменувати вулицю на честь Єлизавети ІІ хочуть на знак подяки британській монаршій родині за неоціненну підтримку.

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"Цю визначну особистість будуть пам’ятати і в Британії, і в Україні. Вічна пам'ять Королеві Єлизаветі ІІ", - додав Лисенко.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років.

Топ коментарі

  • Alex Tiger
    Надо-бы еще и в Киеве назвать проспект или улицу в честь британской королевы. ЕЕ страна оказывала и оказывает неоценимую помощь нашей армии и стране.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    потужно
  • анатолий выборов
    у кожному українському місті треба називати вулиці, майдани, проспекти цим ім'ям- Королева Єлизаветі ІІ, тому що Велика Британія надає велику допомогу Україні, а королева це символ цієї держави.
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