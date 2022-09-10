На честь королеви Єлизавети ІІ назвуть вулицю в Сумах

Міська влада Сум збирається назвати одну з вулиць обласного центру на честь покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розділяємо увесь біль народу Великої Британії. І щиро дякуємо за підтримку українців. У цей складний період для обох народів - ми єдині і підтримуємо один одного", - написав він.

Лисенко зазначив, що перейменувати вулицю на честь Єлизавети ІІ хочуть на знак подяки британській монаршій родині за неоціненну підтримку.

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"Цю визначну особистість будуть пам’ятати і в Британії, і в Україні. Вічна пам'ять Королеві Єлизаветі ІІ", - додав Лисенко.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років.