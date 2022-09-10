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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 250 осіб, 239 літаків, 212 гелікоптерів, 2 136 танків, 1 259 артсистем та 4 584 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 52 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 52 250 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 2136 (+14) од,

бойових броньованих машин - 4584 (+9) од,

артилерійських систем - 1259 (+22) од,

РСЗВ - 311 (+5) од,

засоби ППО - 162 (+3) од,

літаків - 239 (+0) од,

гелікоптерів - 212 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 898 (+10),

крилаті ракети - 215 (+1),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3426 (+27) од,

спеціальна техніка - 114 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 250 осіб, 239 літаків, 212 гелікоптерів, 2 136 танків, 1 259 артсистем та 4 584 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Olqa Kolesnik

    45 хв

    Щойно в маршрутці.

    Їду на склад. Попросила стару суку, що сиділа поперед мене, передати гроші за проїзд. На що це курвисько відповіло, що "нє панімаєт на інастраннам".

    Питання: чи вважається злом удар по голові невеличким рюкзачком?Дії супроводжувались словами, за які забанять. Ці виродки досі живі і досі в Миколаєві, нажаль.

    До речі, з Днем міста
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Друже, там зараз основна тема - взяття в полон. Рахунок йде на багато сотень або ж перші тисячи. Порахувати точно при такому швидкому плині подій ніхто і не може. Командири на місцях не встигають писати донесення. Те ж саме по техніці кацапів.
    Так що сьогодні буде дуже хороший шабат.
  • Підлога Маккартні
    Знайомий 30 км от Херсона палить. Каже вату там крошать аж гай шумить. Так шо то шо пишуть в змі більш менш правда. Навіть на надувних матрацах намагаюца форсувать Дніпро
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