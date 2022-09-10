Глава МЗС Німеччини Бербок вдруге від початку повномасштабного вторгнення РФ прибула до Києва з візитом
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
Цією поїздкою вона хотіла показати, "що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою", сказала вона.
"Сьогодні я приїхала до Києва, щоб показати, що вони можуть і надалі покладатися на нас" - заявила Бербок.
Понад пів року українці борються за все – "за своє життя, за життя своїх родин і своїх друзів". Роблячи це, вони не лише захищають "своє право людини на мир і свободу, а й наш європейський мирний порядок".
Політик у ніч на суботу спецпотягом разом з невеликою делегацією з Польщі до Києва. У Києві Бербок хоче провести переговори, зокрема, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Решта програми трималася в секреті з міркувань безпеки.
Своїм візитом Бербок хоче послати сигнал проти загрози втоми від війни в Німеччині.
"Мені зрозуміло, що Путін розраховує на те, що ми втомимося співчувати стражданням України. Він думає, що може розділити наші суспільства брехнею та шантажувати нас поставками енергії. І що він може вичерпати нашу енергію, щоб захистити себе від цієї жорстокої атаки на цінності всіх нас. Розрахунки Путіна не мають спрацювати і не спрацюють", - заявила глава МЗС Німеччини.
Бербок назвала дві конкретні теми, які для неї важливі під час візиту: допомога Німеччини в розмінуванні та підтримка у справі про вчинені воєнні злочини.