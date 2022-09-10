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Від початку дії воєнного стану майже 4 млн грн хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати за кордон. ІНФОГРАФІКА

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Майже 4 мільйони гривень хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати з України з моменту початку дії воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу України у фейсбуці.

Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч ухилянтів.

Зазначається, що 5,6 тис. з них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Також від 24 лютого 2022 року зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.

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Від початку дії воєнного стану майже 4 млн грн хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати за кордон 01

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А скільки "гуманітарки" до зелених ручок прилипло! Не хочете сказати?!!!! Гадаєте війна все спише? А ось і не спише!!!
  • дмитрий a4f273bf
    Так трогательно, когда пограничники борятся с коррупцией среди себя, но вопрос : тогда как куча мужиков призывного возраста вот прямо сейчас чилит в Германии и Италии? За монакский батальон, уже всемирно известный и вызывающий вопросы на Западе, а с членами семей и полноценная бригада мы вообще и не говорим. Так КТО деньги на карман принимает в руководстве этой конторы?...
  • Danilo Gutenko
    А держприкоритслужба не хоче відзвітувати як пропускають людей, які під слідством за держзраду, як родичів Суркісів призовного віку пропустили, як родичів футболістів призовного віку пропускають, по програмі волонтерській скільки ******* ******** а грошей скільки їхні силіконові подруги незадекларованих повивозили а то про якісь там 4 мільйона звітують.
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