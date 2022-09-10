Від початку дії воєнного стану майже 4 млн грн хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати за кордон. ІНФОГРАФІКА
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Майже 4 мільйони гривень хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати з України з моменту початку дії воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу України у фейсбуці.
Від початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч ухилянтів.
Зазначається, що 5,6 тис. з них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.
Також від 24 лютого 2022 року зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.