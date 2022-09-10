В Україні стартувала національна кампанія донорства "Твоя кров може воювати"

В Україні стартувала національна кампанія "Твоя кров може воювати. Стань донором".

У межах ініціативи українці можуть стати донорами крові, щоб допомогти постраждалим під час війни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов забезпечення обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки. Війна створює нові виклики: кров потрібна щодня як для порятунку українських воїнів, так і для мирних громадян, які страждають від агресії, розв’язаної російською федерацією. Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації", – наголошують у МОЗ.

Як стати донором?

Звернутися до центру крові (практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров).

Записатися телефоном у базу донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби крові зв’язуються з ними.

Список центрів крові – за посиланням.

Записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає донатити кров, може зареєструватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів.

Внести свої дані можна на ресурсі.

Донором може стати кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше ніж 50 кг і відсутність протипоказань до донорства. Про протипоказання детально можна прочитати тут.

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