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Україна відбивала атаки Росії швидше, ніж у Німеччині ухвалювали рішення, - Моравецький

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Україна відбивала атаки Росії швидше, ніж у Німеччині ухвалювали рішення, - Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за повільну військову допомогу Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, позиція німців, особливо у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, "була дуже невтішною".

"Ми із самого початку були впевнені, що Україна бореться не просто за власне виживання, а й за свободу Європи", - сказав він.

Моравецький зазначив, що якщо Україна впаде, то буде питанням часу, коли російський диктатор Володимир Путін атакує наступну країну.

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"Для поляків було прикро, що німці так пізно усвідомили свої помилки в енергетичній політиці. Путін використовує трубопроводи як зброю, для неї енергетична політика - інструмент ведення війни. Україна давала відсіч ворогові швидше, ніж німці ухвалювали рішення", - резюмував польський прем'єр.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Украинцы - Боги в военном искусстве
    надо напомнить Макрону , как украинцы помогали французам
    надо напомнить Австрии , что укрАинцы спасали Вену , за что им памятник стоит
    надо напомнить туркам, как украинские казаки помогали в Придунайских степях

    все забыли это , из за того, что раша оккупировала Украину 300 лет назад и приписала себе все качества украинцев
  • Роман Кокоровець
    поляки гарно пам'ятають 1 вересня 1939 року !
  • jklpqrs
    По Ізюму гуляють українські війська в пошуках зниклих вояк "другої армії світу".
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