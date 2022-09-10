Україна відбивала атаки Росії швидше, ніж у Німеччині ухвалювали рішення, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за повільну військову допомогу Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, позиція німців, особливо у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, "була дуже невтішною".

"Ми із самого початку були впевнені, що Україна бореться не просто за власне виживання, а й за свободу Європи", - сказав він.

Моравецький зазначив, що якщо Україна впаде, то буде питанням часу, коли російський диктатор Володимир Путін атакує наступну країну.

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"Для поляків було прикро, що німці так пізно усвідомили свої помилки в енергетичній політиці. Путін використовує трубопроводи як зброю, для неї енергетична політика - інструмент ведення війни. Україна давала відсіч ворогові швидше, ніж німці ухвалювали рішення", - резюмував польський прем'єр.