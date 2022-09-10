Україна відбивала атаки Росії швидше, ніж у Німеччині ухвалювали рішення, - Моравецький
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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за повільну військову допомогу Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, позиція німців, особливо у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, "була дуже невтішною".
"Ми із самого початку були впевнені, що Україна бореться не просто за власне виживання, а й за свободу Європи", - сказав він.
Моравецький зазначив, що якщо Україна впаде, то буде питанням часу, коли російський диктатор Володимир Путін атакує наступну країну.
"Для поляків було прикро, що німці так пізно усвідомили свої помилки в енергетичній політиці. Путін використовує трубопроводи як зброю, для неї енергетична політика - інструмент ведення війни. Україна давала відсіч ворогові швидше, ніж німці ухвалювали рішення", - резюмував польський прем'єр.