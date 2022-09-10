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ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках фронту на Півдні, - ОК "Південь"

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ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках фронту на Півдні, - ОК "Південь"
ЗСУ минулої доби на Півдні знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, є просування українських військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За минулу добу нами було знищено понад 70 окупантів, також 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, якими до речі вони постійно гатили по Нікопольському району", - розповіла Гуменюк.

Вона підкреслила, що не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мститись мешканцям тих районів, які для них недосяжні.

"Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас. Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів. Найближчим часом ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців", - запевнила Гуменюк.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Slava Lavochkin
    Эх ребята, только осторожно. Каждый из вас стоит сотни чурок-россиян. Не увлекайтесь. Методично, с чувством, с толком, с расстановкой. Храни вас Бог и хорошей охоты!
  • Валерiй Осадчий
    Ну хохлы, хотите-не хотите, нравится-не нравится, а придётся вам признать, что наша великая русская армия убегает всё-таки красиво!!!
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