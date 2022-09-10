Україна отримає 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, - Шмигаль

Україна отримає близько 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету.

"Така підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу", - зауважив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає $1,7 млрд гранту, - Шмигаль