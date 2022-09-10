Кабмін повторно запроваджує санкції проти Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски, - Шмигаль

Сьогодні Уряд повторно запроваджує санкції проти Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаски в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.

"Заморожування та конфіскація всіх активів росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства. Ми планомірно працюємо над тим, щоб забрати все майно та кошти росії та спрямувати їх на посилення нашої армії й на наше відновлення", - додає Шмигаль.

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