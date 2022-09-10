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Інвестори в "зелену" енергетику стали заручниками дій Міненерго, - учасник ринку

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Інвестори в "зелену" енергетику стали заручниками дій Міненерго, - учасник ринку
Підприємства ВДЕ не можуть виконувати свої зобов’язання перед кредиторами через низький рівень розрахунків за зелену електроенергію, який спричинений політикою Міністерства енергетики щодо обмеження виплат станціям зеленої енергетики.

Про це повідомляє Олег Наумик, заступник директора з розвитку Групи компаній Tolk, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, згідно з наказом Міністерства енергетики навесні було обмежено виплати генераціям ВДЕ.

Так, лише на рівні 15% "середньозваженого" зеленого тарифу за попередній рік було встановлено виплату для СЕС, 16% - для ВЕС, 35% - для ГЕС, 40% - для біогазу та 60% - для біомаси.

"Пізніше ці обмеження трохи збільшили, але ситуацію це не вирішує - грошей немає. Станція, яка уклала договір за "зеленим" тарифом у 2019 році, отримує в середньому "на руки" всього 0,67 грн/кВт-год замість очікуваних 4,45 грн/кВт-год. Причому розуміння - коли буде виплачено решту - немає ніякого", - сказав Наумик.

За його словами, через такі обставини об'єкти ВДЕ не можуть виконувати свої зобов'язання перед кредиторами.

"При цьому з банком, у якому брався кредит, борговими зобов'язаннями "ГарПоку" не розрахуєшся", - додає Наумик, уточнивши, що наразі "ГарПок" у середньому сплачує СЕС 18%.

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Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

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Топ коментарі

  • Vladimir Longer
    Конечно ох*енно получать из бюджета в 3 раза больше денег, чем это реально стоит.
    Такой себе "в законе" вывод средств из бюджета.
    Мы платим ушлепкам деньги за воздух по сути...
  • omelyan k
    Питання, а хто у цих "западних" Кіпрських інвесторів кінцевий вигодонабувач?
  • Vladimir Longer
    Закон под своих принимался, но запустили и немного западных инвесторов, что бы при попытки его отменить начинать скулёж, что этим мы не выполняем обязательства перед западными партнерами. А по сути крупнейшие солнечные электростанции в руках Ахметова и ко.
    Вот бы было правильно отлучить украинских "инвесторов" от этой кормушки, а западных оставить, с некоторыми оговорками.
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