Інвестори в "зелену" енергетику стали заручниками дій Міненерго, - учасник ринку

Підприємства ВДЕ не можуть виконувати свої зобов’язання перед кредиторами через низький рівень розрахунків за зелену електроенергію, який спричинений політикою Міністерства енергетики щодо обмеження виплат станціям зеленої енергетики.

Про це повідомляє Олег Наумик, заступник директора з розвитку Групи компаній Tolk, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, згідно з наказом Міністерства енергетики навесні було обмежено виплати генераціям ВДЕ.

Так, лише на рівні 15% "середньозваженого" зеленого тарифу за попередній рік було встановлено виплату для СЕС, 16% - для ВЕС, 35% - для ГЕС, 40% - для біогазу та 60% - для біомаси.

"Пізніше ці обмеження трохи збільшили, але ситуацію це не вирішує - грошей немає. Станція, яка уклала договір за "зеленим" тарифом у 2019 році, отримує в середньому "на руки" всього 0,67 грн/кВт-год замість очікуваних 4,45 грн/кВт-год. Причому розуміння - коли буде виплачено решту - немає ніякого", - сказав Наумик.

За його словами, через такі обставини об'єкти ВДЕ не можуть виконувати свої зобов'язання перед кредиторами.

"При цьому з банком, у якому брався кредит, борговими зобов'язаннями "ГарПоку" не розрахуєшся", - додає Наумик, уточнивши, що наразі "ГарПок" у середньому сплачує СЕС 18%.

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Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.