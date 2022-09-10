Перекинуті на Південь "кадирівці" тримаються далеко від передової, - ОК "Південь"

Українська розвідка фіксує перекидання Росією "кадирівців" на Південь України, однак ті тримаються далеко від передових позицій.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це (перекидання "кадировців" на Південь. - Ред.) фіксується, але, знов-таки, ці тік-ток війська, напевне, не той об’єктив з собою взяли для зйомок своїх досягнень… Вони тримаються досить далеко, усвідомлюючи силу нашого вогневого контролю, який поширений повністю по правому березі Дніпра і дістає трохи лівий берег. І вони намагаються триматись подалі, щоб не потрапляти в зону ураження", - сказала Гуменюк.

Водночас, за її словами, резерви, які підтягуються на правий берег штучно створеними загарбниками альтернативними переправами, становлять "такий собі "пенсійний фонд ЛНР", яким 55-60 років, від яких відмовляються навіть підрозділи, які вони приходять посилювати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ просунулися до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках фронту на Півдні, - ОК "Південь"

Речниця також підтвердила, що збільшується кількість спроб загарбників здаватися в полон, однак російські військові потрапляють під вогонь своїх же командирів, які намагаються завадити цьому. Тож триває системна робота з російськими військами, яких ЗСУ закликають здаватися в полон.

Гуменюк також зауважила, що швидше за росіян із захоплених населених пунктів тікають колаборанти, оскільки знають про відповідальність, яка їх чекає після визволення територій.