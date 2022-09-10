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МЗС України закликає Захід не припиняти постачання зброї на тлі контрнаступу ЗСУ

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МЗС України закликає Захід не припиняти постачання зброї на тлі контрнаступу ЗСУ
На тлі контрнаступу Збройних сил України Міністерство закордонних справ закликало західних партнерів не припиняти постачання зброї.

Як написав у твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, перемогти Росію у війні означає здобути мир в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські війська просуваються на схід України, звільняючи нові міста та села. Їхня мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу приносить дивовижні результати. Вкрай важливо продовжувати надсилати зброю в Україну. Перемогти Росію на полі бою означає здобути мир в Україні", - написав він.

МЗС України закликає Захід не припиняти постачання зброї на тлі контрнаступу ЗСУ 01

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Нагадаємо, вже кілька днів триває контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.  

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