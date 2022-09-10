Окупанти підтвердили, що пішли з Ізюма
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Російські пропагандисти повідомляють, що РФ вивела війська з Ізюма на Харківщині та "деяких інших населених пунктів".
Першим про це заявив пропагандист так званої "ДНР" Данило Безсонов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Так, з Ізюма відійшли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку", - написав він у телеграмі.
Також про вихід росіян з Ізюму повідомили російські пропагандисти Олександр Коц та Євген Піддубний.Останній назвав таке рішення командування правильним "за обставин, що склалися", за його словами, "оточення російського угруповання в Ізюмі було б катастрофою".
Коц додав, що окупанти також залишили Балаклію та Куп'янськ.