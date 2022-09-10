Московські депутати вимагають від Путіна піти у відставку
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті округу, інформує Цензор.НЕТ.
Депутати наголошують, що агресивна риторика Путіна та його підлеглих відкинула Росію в епоху Холодної війни, що подвоєння ВВП не відбулося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні та працездатні люди, а обіцяної стабільності немає.
Тому рада округу "Ломоносівський" просить президента РФ подати у відставку.
"Ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли та перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу", - пишуть муніципальні депутати.
Раніше 7 вересня депутати муніципальної освіти "Смольнінське" в Петербурзі опублікували прохання до Державної думи Росії звинуватити Володимира Путіна в державній зраді та вимагати його зняття з посади.