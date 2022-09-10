Іспанські збройні сили долучаться до навчання українських військових

Іспанська армія долучиться до процесу навчання українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.

"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни" - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що навчання відбуватиметься у Сарагосі.

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Як це вже робить Велика Британія на своїй території, міністерство оборони Іспанії, як зазначається, виконує одне із зобов’язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського, і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.