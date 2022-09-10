Німеччина готова до повного припинення постачання російського газу, - Шольц

Німеччина і вся Європа готові до того, що Росія може повністю припинити постачання природного газу європейським країнам.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Німеччина і Європа готові пережити наслідки, якщо Росія вирішить повністю припинити постачання газу", - зазначив канцлер Німеччини.

За його словами, на північному узбережжі Німеччини вже побудовані термінали для прийому суден зі скрапленим газом. Також в країні прийнята спеціальна програма, яка націлена на економію газу.

"Ми заощадили газ. Ми знову використовуємо виробничі можливості вугільних електростанцій. На початку наступного року у нас буде можливість використовувати залишилися південнонімецькі атомні електростанції, якщо це буде необхідно", - додав Шольц.

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