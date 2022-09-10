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Уряд зафіксував ціни на газ в Україні ще на пів року

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Уряд зафіксував ціни на газ в Україні ще на пів року
Кабінет Міністрів України подовжив термін дії Положення про спеціальні обов’язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив в телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд подовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення", - написав він

За словами урядовця, Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати Росія.

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"Тож рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні", - підсумував прем’єр.

Окрім того, Денис Шмигаль повідомив, що з огляду на наближення зими Україна погодиться розблокувати експорт вугілля до сусідньої Польщі, а також збільшить кількість електроенергії, яка надходитиме країні.

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Топ коментарі

  • Irina So 2b51f28f
    А як же з электроенергією? З холодною водою?

    Нашо Екостайл підвищів на 50 відсотків свої послуги?
  • Вова БК
    Я так розумію, що не тільки на фронті потрібен контрнаступ
  • Vladimir Shkrebty
    Може я помиляюсь, але комунальники й постачальники заробляють від об"єму, який спалюють на опалення, й того, що спалюють люди вдома. Отже не дивно, коли взимку де-хто з мешканців багатоквартирних будинків відкриває кватирки, бо жарко. То ж у економії ніхто крім власників квартир не зацікавлений, а останні не завжди мають можливість впливати на об"єми, що спалюються. Держава теж нічого не робить у плані економії, а тільки думає де б купити той газ.
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