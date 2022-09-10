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З окупованого Мелітополя виїхало щонайменше 70 тисяч людей, тобто половина мешканців, - мер Федоров

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З окупованого Мелітополя виїхало щонайменше 70 тисяч людей, тобто половина мешканців, - мер Федоров
З Мелітополя виїхали 70 тисяч мешканців. Можливість евакуації ще залишається, проте лише приватним транспортом.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Організованої евакуації немає, можлива лише евакуація приватним транспортом, волонтери наші вивозять", - сказав він, додавши, що з Мелітополя виїхало щонайменше 70 тисяч людей - це половина мешканців.

За словами міського голови, люди продовжують виїжджати, проте чергова хвиля евакуації очікується безпосередньо перед початком опалювального сезону у жовтні.

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Водночас, зазначив Федоров, останнім часом у місті посилюють роботу партизани.

Нагадаємо, понад 60 тисяч українців евакуювали за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

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Топ коментарі

  • аспм мпри
  • аспм мпри
    ВСУ зашли в Лисичанск, дальше Северодонецк.
  • KosAn30 JT26
    а какие могут бытьновости? лукашенко сидит обтекает)))
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