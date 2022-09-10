Українські військові вийшли на околиці Лисичанська, окупанти залишають місто, - Гайдай

Українські військові перебувають на околицях Лисичанська на Луганщині, російські збройні формування залишають місто.

Про це повідомив Суспільному керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

Посадовець не надав жодних подробиць.

"Подробиць не буде. Але наші ЗСУ на околицях Лисичанська. У росіян паніка, масово виїжджають", - зазначив він.

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Нагадаємо, 3 липня стало відомо про відхід ЗСУ з Лисичанська. Українські війська залишили Лисичанськ для того, щоб не допустити оточення та вийти з міста без втрат.

При цьому вони знищили близько 11 тисяч окупантів під час битв за Лисичанськ та Сєверодонецьк Луганської області.

У містах лишалось вісім і 10 тисяч мешканців відповідно.

Голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко повідомив, що виїхали не всі, хто хотів.

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