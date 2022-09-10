Резніков про результати "Рамштайну-5": Домовилися про потужнішу підготовку українських воїнів

Головними словами на "Рамштайні-5" стали sustain, long-term і training.

Про це, коментуючи підсумки п'ятого засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося 8 вересня, повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"На Рамштайні-5 закріплено курс на довгострокову підтримку України. Завершився дуже насичений і плідний візит української делегації на 5-ту зустріч Ukraine Defense Contact Group (відома у нас як "формат Рамштайн"). Разом з заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та представником нашої воєнної розвідки генерал-майором Вадимом Скібіцьким ознайомили міністрів оборони та очільників генеральних штабів з понад 50 країн з ситуацією та актуальними потребами сил оборони України.

Також провели окремі змістовні зустрічі з великими друзями України міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генералом Марком Міллі, міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Кожна бесіда мала різнопланові практичні результати. Зокрема, за моєю ініціативою НАТО організує тренінги NSPA для фахівців Агентства оборонних закупівень Міноборони. Це ще один місточок, який наближає Україну до Альянсу де-факто.

Крім цього генерал Мойсюк та генерал Скібіцький провели для партнерів брифінги щодо ситуації на фронті. Партнери були позитивно вражені динамікою дій наших угрупувань – на півдні під командуванням генерал-лейтенанта Андрія Ковальчука та на сході під командуванням генерал-полковника Олександра Сирського.

Так склалося, що на кожному "Рамштайні" лунають певні ключові слова, які визначають фокус обговорення. На першій зустрічі у квітні це були слова "timing" та "transition". Тоді ми переконували партнерів якнайшвидше забезпечити нашу армію важкою технікою західних зразків та розпочати перехід на західне озброєння в цілому.

З того часу пройдено великий шлях.

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Україна отримала сотні одиниць 105-мм та 155-мм артилерії та боєприпаси для них. Тільки 155-мм калібру у нас 7 типів гармат та САУ. Українські воїни наводять жах на ворога з допомогою точних та невідпорних ударів M142 Himars, M270 MLRS та MARS II. Ракети HARM вже лишають ворога без радарів.

Компанію нашим "Нептунам" склали ракети Harpoon. Наші ВМСУ під командуванням віце-адмірала Олексія Неїжпапи показали, на що здатен цей тандем.

Почалися зрушення у сфері ППО/ПРО. Ми вже отримали від Німеччини зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Наші фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому ЗРК Iris-T, який невдовзі зробить наше небо безпечнішим. Ухвалено принципове рішення щодо комплексів NASAMS. Не кажучи про бронетехніку та великий обсяг іншої допомоги. Це сталося лише за 4,5 місяці.

Між Рамштаном-4, який відбувся у липні, і Рамштайном-5 минуло 50 днів. За цей період наші американські партнери оголосили 5 пакетів безпекової допомоги на загальну суму майже $5,5 млрд. Під час зустрічі було оголошено черговий пакет на $675 млн, в якому містяться дуже важливі боєприпаси для HIMARS та інші речі, які стануть в нагоді під час активних дій. Висловив щиру подяку Ллойду Остіну і генералу Марку Міллі, внесок яких складно переоцінити, та усій їхній команді.

Зростання масштабів допомоги, а також успішні дії сил оборони України, які маже 200 днів стримують російську навалу, суттєво вплинули на пріоритети.

По-перше, поряд з нарощуванням обсягів постачання зброї постає питання її ремонту та обслуговування. Це запчастини, ремонтна база, фахівці.

По-друге, країни вільного світу не готувалися до повномасштабної війни на континенті за лекалами Другої світової. Через це ресурси оперативної допомоги, яка може бути надана нашими партнерами за рахунок резервів, обмежені.

Третє і найважливіше – завдяки мужності наших захисників і захисниць та стійкості всього українського народу стало зрозуміло, що росію не потрібно "стримувати" чи "не провокувати". Кремлівське зло можна перемогти. Усі складові сил оборони України під командуванням генерала Валерія Залужного довели справою те, у що ніхто раніше не міг повірити.

А це передбачає корекцію стратегії.

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Я звернув увагу присутніх, що ключовими словами цього разу стали "sustain", "long-term" і "training".

У москви ще багато ресурсів. Перемога не станеться миттєво. Але вона відбудеться неодмінно.

Саме тому на перший план виходить завдання організації співпраці на середню та довгострокову перспективу.

Щоб дати орієнтири нашим партнерам, у своїх виступах я зробив акценти на перспективах 2023 року.

Наша мета – незмінна. Відновити територіальну цілісність та суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах. Для цього, крім успішної оборони та стабілізації лінії фронту, необхідно здійснити успішні контрнаступи. І далі тримати росію в рамках.

Щоб вирішити ці завдання, сили оборони України, в першу чергу – ЗСУ – мають набути відповідних спроможностей у якісному і кількісному вимірі.

Ми зараз не можемо говорити про усі деталі. Але серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. Чітке бачення у цьому плані сформовано завдяки успішним діям і на основі досвіду Повітряних Сил ЗСУ під командуванням генерал-лейтенанта Миколи Олещука, аргументи якого я наводив партнерам.

Вже вкладаються послідовні зусилля, щоб активізувати роботу оборонної індустрії. Це потрібно для поповнення резервів у країнах вільного світу та створення можливостей системно підтримувати Україну.

Зокрема, у серпні завдяки лідерству міністра оборони Данії Мортена Бодскова відбулася дуже важлива донорська конференція у Копенгагені. За її підсумками було посилено координацію з країнами-партнерами з Північної Європи, а також зміцнено механізми підтримки України через формат міжнародного фонду, запропонованому Великою Британією.

Під час Рамштайну-5 було зроблено ще кілька кроків уперед в цьому плані. Питання інвестицій у ВПК з огляду на необхідність дати відсіч росії невдовзі будуть розглядатися на окремій сесії в рамках НАТО. В Рамштайні генсек Альянсу Єнс Столтенберг надзвичайно чітко визначив спільні орієнтири.

У контексті довготривалої підтримки на якісно вищий рівень виведено завдання підготовки українських бійців.

Діапазон наших потреб широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад.

Вже діє започаткована Великою Британією ефективна програма підготовки, яку підтримали Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія. Тисячі наших воїнів вже закінчили цей курс. Понад півтори тисячі навчаються прямо зараз.

Уявіть – тільки за цієї програмою буде підготовлено 30 тисяч бійців, які повернуться до України повністю готові до бою – зі знаннями, вдягнуті, з засобами індивідуального бронезахисту тощо. Це кістяк мінімум 6 бригад. А є ще інші програми.

Завдяки лідерству Віце-прем’єр-міністра – міністра оборони Польщі Маріуша Блащака створено можливість підготовки наших солдат на полігонах у Польщі.

На Рамштайні-5 я звернувся з проханням розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах. Цю ідею відразу підтримав великий друг України міністр оборони Словаччини Ярослав Над. Це забезпечить масштабування тренувального процесу, ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін.

Паралельно вибудовується тренінгова програма за підтримки Євросоюзу. Ми вже внесли конкретні пропозиції, серед яких – будівництво тренінгових центрів в Україні, щоб поєднати європейські ресурси і технології з практичним досвідом нашої армії. Тоді ці центри будуть працювати в інтересах всієї Європи.

Активізація виробництва зброї та тренінгові програми – це зміцнення сил оборони України у довгостроковій перспективі. Скільки б росія не зігнала невмотивованих погано озброєних зграй злочинців, їх зустрінуть навчені та забезпечені сучасними системами українські війська.

Ми переможемо росію за рахунок якісних переваг, спираючись на ресурси вільного світу. Адже кожна демократична країна зараз бачить, до цього може призвести панування схиблених тиранів…

У Рамштайні я вкотре переконався, що в України багато надійних друзів. Дуже тепло поспілкувались з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка нещодавно відвідала Київ. Звірили годинники з Мортеном Бодсковим, Данія відіграє дуже важливу роль. Подякував за новий пакет підтримки міністру оборони Норвегії Бйорну Арільду Грему.

Був радий бачити литовського колегу Арвідаса Анушкаускаса, адже литовці постійно і щиро допомагають. Як завжди чіткою була позиція Естонії, яку блискуче виголосив міністр оборони Ханно Певкур.

Дуже приємно здивувала Словенія, яка запропонувала насправді потужну допомогу. Це буде реальне посилення на полі бою саме в той момент, коли потрібно. Мав за честь подякувати словенським партнерам доктору Даміру Чрнчецу та генерал-майору Роберту Главашу.

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Висловив особливу подяку міністру оборони Італії Лоренцо Гуеріні за лідерство та послідовну підтримку України. Ми надзвичайно цінуємо друзів, які залишаються послідовними у непростій ситуації. Італійська підтримка істотно посилить наші війська вже найближчим часом. Вона збереже багато життів українців і сприятиме перелому у війні. Чим швидше війна закінчиться нашою перемогою, тим швидше будуть подолані спровоковані кремлем соціальні та економічні складнощі по усій Європі.

Розраховую на просування кількох проектів під час візитів іноземних колег до України, які відбудуться найближчим часом. Готуємо деякі сюрпризи.

Перераховуючи, кожного разу ризикую когось забути, бо українські воїни і український народ сьогодні насправді викликають бажання допомагати. Адже Україна успішно і самовіддано б’ється проти глобального зла.

Це дуже важка битва, вона – на нашій землі, ми несемо болючи втрати. Але ціна поразки – знищення України та українського народу.

Головне. Під час Рамштайну партнери чітко заявили: ми з вами до кінця війни, а саме - до перемоги України.

Згідно з даними, які ми отримуємо, все більше росіян починають вважати, що справи навколо йдуть якось неправильно. Рамштайн – це коаліція, створена завдяки лідерству США, щоб світ був краще і відбувалися саме правильні речі.

Наближаємо перемогу усіма можливими і неможливими засобами", - розповів Резніков.