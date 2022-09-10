Резніков заявив, що не бачить інших варіантів закінчення війни, окрім капітуляції Росії: "Я просто реаліст"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не бачить варіантів закінчення війни, які не передбачають капітуляції Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 10 вересня, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів, чим закінчиться війна, він відповів: "Перемогою України".



Міністр підкреслив, що за будь-якого акту капітуляції, який Україна прийме від Росії, згодом на воєнних злочинців чекає трибунал і свій "Нюрнберг", хай яку він матиме назву. Водночас він зазначив, що "як продати" в сучасному світі майбутню капітуляцію Росії, думатимуть за столом переговорів партнери України, щоб "зберегти обличчя Кремля".



"Інших варіантів, окрім капітуляції Росії, ви не бачите?" – запитав інтерв'юер.



"Мене можна назвати "упоротим", але я просто реаліст. Я не бачу іншої реальності після Бучі, Гостомеля, Маріуполя, жертв, які ми з вами понесли і не злякалися, не здалися, не пішли колаборантами зустрічати цю наволоч – я не бачу іншого варіанта", – сказав Резніков.

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Єдиним варіантом закінчення війни він бачить відновлення України у міжнародно визнаних кордонах 1991 року із Кримом, Донецьком та Луганськом.



"Модель, перехідний період – усе це вже деталі. Але реально фіналізація цього всього – це повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності, іншого не сприйме українське суспільство. Відповідно, і парламент – це віддзеркалення українського суспільства. А наш президент відчуває пульс суспільства, і він сам на сьогодні емоційно пережив стільки всього, із першого дня, і я собі не можу навіть уявити іншого сценарію. Ми не можемо здатися, ні в якому разі, ні в якому вигляді", – підкреслив Резніков.



Він зазначив, що закінчення війни не означає відновлення відносин із Росією.



"Ми не віримо росіянам і не будемо їм вірити, хто б не очолював Кремль завтра. Тому єдина річ, яка може збалансувати цю зневіру (а це на покоління, наші з вами правнуки будуть пам'ятати, хто такі росіяни, і не будуть їм вірити), – це архітектура безпеки, гарантована серйозними партнерами: Великобританія, США, країни Євросоюзу, Туреччина. Безпекова система архітектури, в яку ми з вами повіримо, на відміну від Будапештського меморандуму", – сказав Резніков.