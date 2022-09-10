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Війська РФ завдали два удари по Холодногірському району Харкова: одна людина загинула, двоє - поранені

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Війська РФ завдали два удари по Холодногірському району Харкова: одна людина загинула, двоє - поранені
У суботу, 10 вересня, у Харкові знову чути вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Харків'яни повідомляють про вибухи у місті", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вибухи сталися у місті після оголошення повітряної тривоги.

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Як розповів пізніше мер Харкова Ігор Терехов, росіяни обстріляли Холодногірський район.

"Обстріл Холодногірського району Харкова. На даний момент інформація про два прильоти. Попередньо один у житловий будинок, другий – до адміністративно-виробничого приміщення. Є інформація про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа", - уточнив Терехов.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Максим Мирович

    @MirovichMedia

    ·

    2 ч

    Интересно, о чём думали скоты, начавшие войну? Их же найдут абсолютно всех. Даже через 20 лет, даже с изменённой внешностью и документами.

    Просто однажды вечером зашевелится штора балкона и раздастся голос «доброго вечора, ми з України»
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ракетами абыкуда будут шмалять еще долго...(пока есть ракеты)...
    даже вытолкав русню за наши кордоны, угроза обстрелов будет... эти падлы не угомонятся пока есть чем...
  • Vlad Cheh
    Сами дали понять своими террористическими действиями (а именно стрельбой неуправляемыми, но быстрыми большими от с-300 ракетами с шрапнелью внутри), чтобы никогда не будут выступать в этот город, иначе бы не настраивали население против себя, притом не просто против, а именно вызывали желание уничтожать себя же даже ценой самоподрыва в некоторых случаях, как дед, который мог потерять внучку и пойти мстить. Теперь, суки, за все ответите. Надеюсь, в плену каждому раздробят пальцы на обоих руках, чтобы больше не стреляли. А если бы не обстреливали Харьков, то может и не получили бы сотни километров потерь с десятками тысяч трупов или захваченных в плен, так как тем самым бы держали тут осязаемую угрозу прорыва в город. Максимально дебильное с военной точки зрения решения о терроре, но очень хорошо подходящее для Путина, который мелкий гэбнюк, которого унижали всю жизнь, в библиотеке сидел как неудачник 10 лет и теперь гадит всем вокруг.
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