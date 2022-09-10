Війська РФ завдали два удари по Холодногірському району Харкова: одна людина загинула, двоє - поранені
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У суботу, 10 вересня, у Харкові знову чути вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
"Харків'яни повідомляють про вибухи у місті", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що вибухи сталися у місті після оголошення повітряної тривоги.
Як розповів пізніше мер Харкова Ігор Терехов, росіяни обстріляли Холодногірський район.
"Обстріл Холодногірського району Харкова. На даний момент інформація про два прильоти. Попередньо один у житловий будинок, другий – до адміністративно-виробничого приміщення. Є інформація про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа", - уточнив Терехов.