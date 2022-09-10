Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зеленський поспілкувався із істориком Снайдером для його майбутньої книги

5 20968
Президент України Володимир Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ з американським істориком Тімоті Снайдером, який планує використати цю розмову у своїй майбутній книзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Зеленський у телеграмі.

"Про питання свободи, безпеки та вибору, роль правди в політиці та дипломатії говорили сьогодні з професором Єльського університету Тімоті Снайдером. Поділився своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення та Нормандську зустріч 2019 року", - зазначив він. 

Президент зазначив, що американський історик планує використати у своїй майбутній книзі фрагменти цієї розмови.

"Вдячний за те, що про Україну та нашу боротьбу за незалежність дізнаються ще більше людей!", - наголосив глава держави.

Також читайте: Зеленський повторив Макрону, що РФ має вивести війська з Запорізької АЕС

Зеленський поспілкувався із істориком Снайдером для його майбутньої книги 01

Топ коментарі

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Книга Тімоті Снайдера : Історія про те як попри зраду президента народ все ж відстояв Незалежність країни.
  • jklpqrs
    не рановато ли? следственная комиссия по расследованию подготовки к войне свою историю не рассказала.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини