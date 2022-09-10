Закликаю не публікувати неперевірену інформацію про звільнення українських міст, - Маляр

Заступник міністра оборони Ганна Маляр закликала громадян не поширювати неперевірену інформацію про деокуповані території

."Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш", - написала Маляр у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що наразі в соціальних мережах поширюється багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності.

"Серед так би мовити "звільнених" у ваших постах зустрічаються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої, а є навіть такі, звільнення яких немає в планах на найближчі дні", - пише заступник міністра.

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Маляр зазначила, що говорити про звільнення міст можна лише у тому випадку, коли населений пункт зачищено та правоохоронними органами вжито стабілізаційних заходів.

"Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення", – наголосила вона, навівши приклад деокупованої раніше Балаклії, де бійці Збройних сил України в суботу остаточно встановили у місті контроль, провели всі необхідні заходи та підняли прапор.

Вона закликала використовувати лише перевірену інформацію від офіційних військових відомств, зокрема посилання Офісу президента, міністра та міністерства оборони, головнокомандувача ЗСУ та Генерального штабу.

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