Внаслідок обстрілу у Донецькій області поранено дитину, - ДСНС
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Внаслідок російського обстрілу Очеретинської селищної територіальної громади на Донеччині дістав поранення хлопчик 2012 року народження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС
"О 12:55 відділення 13 державної пожежно-рятувальної частини 15 державного пожежно-рятувального загону на автомобілі швидкої медичної допомоги виїхало до Очеретинської СТГ Покровського району.
В результаті обстрілу отримав поранення хлопчик 2012 р.н. та потребував невідкладної медичної допомоги.
Рятувальники транспортували постраждалого до лікувального закладу м. Мирноград", - зазначається у повіомленні.