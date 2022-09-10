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Внаслідок обстрілу у Донецькій області поранено дитину, - ДСНС

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Внаслідок обстрілу у Донецькій області поранено дитину, - ДСНС
Внаслідок російського обстрілу Очеретинської селищної територіальної громади на Донеччині дістав поранення хлопчик 2012 року народження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  ДСНС 

 "О 12:55 відділення 13 державної пожежно-рятувальної частини 15 державного пожежно-рятувального загону на автомобілі швидкої медичної допомоги виїхало до Очеретинської СТГ Покровського району.

В результаті обстрілу отримав поранення хлопчик 2012 р.н. та потребував невідкладної медичної допомоги.

Рятувальники транспортували постраждалого до лікувального закладу м. Мирноград", - зазначається у повіомленні. 

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