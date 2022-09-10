Я серйозно помилився, коли казав, що Путін не буде бомбити українські міста. Я не вірив, що вони настільки "кончені", - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому не вірив в можливість бомбардування українських міст військами РФ.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Мені не соромно сказати, що я висловлював серйозне припущення, з яким я серйозно помилився, коли казав, що я не вірю, що Путін буде бомбити українські цивільні міста. І я кажу, що я помилився, тому що я не вірив, що вони настільки "кончені" в тому "оркостані", що вони настільки будуть розлючені і роздратовані, що українці, особливо російськомовна частина населення на Сході України – Харківщина, Волноваха, Маріуполь – не будуть їх зустрічати з квітами, а будуть чинити опір.

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Їх настільки це розлютило, що це реальна помста сьогодні Харкову, що вони продовжують його нищити "Градами", "Смерчами" і так далі. Тому це було моє помилкове припущення і я на цьому закінчив", - розповів Резніков.