Зеленський - солдатам РФ: "Ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів і дав їм гарантії виконання Женевської конвенції у разі здачі в полон.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я наголошую ще раз: якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями", - запевнив Зеленський.

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