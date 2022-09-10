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Зеленський - солдатам РФ: "Ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями"

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Зеленський - солдатам РФ: "Ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями"
Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів і дав їм гарантії виконання Женевської конвенції у разі здачі в полон.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я наголошую ще раз: якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями", - запевнив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Ты бы лучше нашим Азовцам Женевскую Конвенцию обеспечил, которую ты им обещал, сдавая их в плен, а не своим парашникам.
  • Bad Robot
    так війни ж нема! є спецоперація.. терористи під женевські конвенції не підпадають.
  • Bad Robot
    азову поможи, женевський ...
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