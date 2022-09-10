90 зимових днів визначать майбутнє України та Європи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зима буде "найскладнішою" для всього світу і вирішить майбутнє України та Європи.

Це буде важкий етап – ми повинні пережити цю зиму. Це найскладніша зима, яка буде в усьому світі. Це 90 днів, які стануть випробуванням для нашої віри у перемогу, випробуванням для нашої витримки та єдності, для нашої здатності захистити себе, свободу та фундаментальні цінності для будь-якої людини у світі. Росія робить усе, щоб за ці 90 днів зламати опір України, Європи та світу", - сказав він, виступаючи у п'ятницю на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Назвавши цей період "останнім аргументом" Росії, Зеленський заявив, що "попереду 90 днів, які вирішать більш ніж 30 років Незалежності України. 90 днів, які вирішать усі роки існування ЄС, визначать наше майбутнє".

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"Ми не сумніваємося, що можемо пройти зимовий період без російських енергоресурсів. Не лише Україна, а й усі шановні країни. Але щоб це було, дуже важливо не допустити жодних російських диверсій – озброєних, політичних, дуже важливо не допустити дезінформаційних кроків Росії. Потрібна велика координація, жорсткість тиску на Росію", - заявив він.

Завершити демонтаж російського впливу, сказав він, "необхідно зараз до вирішальних 90 днів".

Протягом осені необхідно посилити санкції проти Росії, банків, компаній. Потрібно узгодити всі механізми реального обмеження російських експортних доходів, забезпечити юридичні та політичні засади для впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських доходів за кордоном для відшкодування збитків, завданих цією війною людям України. Потрібні максимальні візові обмеження для громадян РФ, щоби підштовхнути їх до помітного антивоєнного руху", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що "ми маємо захистити наше небо. Це важливо саме взимку, коли мішенями російських ракет можуть стати і стануть підприємства та інфраструктура, які забезпечують людей теплом та електрикою. Зараз час для партнерів виконати свої зобов'язання - допомогти Україні системною протиповітряною обороною".

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Також, за його словами, "зараз час завершити створену Росією кризу на Запорізькій АЕС. Загроза ядерної катастрофи – це точно не те, з чим має заходити в зиму Євросоюз, Туреччина, інші країни. Важливою є стабільна робота Запорізької АЕС. Українська енергосистема може стати одним із елементів гарантування та стабільного споживання енергії Європою протягом 90 днів".

Ми повинні, наголосив він, підготувати наші суспільства до реальних ризиків.

"Зима буде важкою для всіх – від Латвії та Польщі до Британії й США. Але ми маємо зробити так, щоб ця зима стала найважчою для Росії. Для тих, хто відповідальний за створені проблеми – військові, соціальні, цінові, енергетичні, інші. Ми можемо зробити так, щоб за 90 днів шлях до нашої перемоги став чіткішим", - вважає президент.

Він наголосив, що "після цих 90 днів починається справжня захищеність на десятиліття від усіх загроз, які болісно переживаються зараз. Коли ми пройдемо все це, наш сусід не зможе ніколи нічого з нами зробити. Росія стала на шлях своєї історичної поразки та чіткість цього шляху, контури її поразки стануть видні після цих 90 днів, якщо всі ми будемо чесними та витримаємо. Усі, хто цінує світ більше, ніж війну.

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Зеленський вважає, що "економічне об'єднання в Європі досягнуто, політичне об'єднання в Європі досягнуто. Але зараз досягається реальне ціннісне об'єднання континенту і, до речі, завдяки Україні також. Зникають останні бар'єри між європейськими країнами і завдяки тому, що Європа реально захищає свободу".

Він звернув увагу на те, що "Росія робить ілюзію, що європейці мають зробити вибір". "Такий складний вибір між цінами та цінностями, між свободою та безпекою, незалежністю та спокоєм. Але немає такого вибору. Коли цінності слабкі, ціни – захмарні. Коли свобода страждає, безпеки немає. Коли незалежність програна, спокою не буде. Тому всі ми не маємо права зупинятися. Потрібно боротися, пройти зиму, допомогти тим, хто слабший, захистити тих, хто потребує захисту більше, обмежити себе в тому, що може бути обмежено, і обмежити Росію", - сказав президент.

"Саме цієї зими ми повинні зробити все, щоб навесні сказати - ми повністю готові до початку переговорів про членство України в ЄС. Це буде історичний момент, історичний час, коли буде честю для Європи - прийняти державу, яка перемагає", - заявив він.

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