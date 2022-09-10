Україна сама визначить, як має закінчитися війна з Росією, а США підтримають її позицію, - Нуланд

Штати надаватимуть рішучу підтримку Україні та зроблять усе можливе для зміни воєнної ситуації, але як має виглядати результат цієї війни має вирішувати тільки українське суспільство.

Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми твердо переконані, що це має вирішувати Україна і її демократично обране керівництво. Будь-яка війна закінчується дипломатичними перемовинами, але коли саме настане час сідати за стіл переговорів і як має виглядати кінцевий стан цієї війни, має вирішувати українське суспільство", - сказала Нуланд у відповідь на запитання, як має виглядати перемога України у війні з росією.

Заступниця держсекретаря додала, що США завжди будуть рішуче підтримувати позицію України.

"Ці події необхідно повернути в іншому напрямку, і для цього ми зробимо все можливе", - запевнила вона.

Також читайте: Мета США - домогтися, щоб війна завершилася стратегічною поразкою для Путіна, - Нуланд