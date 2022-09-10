Україна сама визначить, як має закінчитися війна з Росією, а США підтримають її позицію, - Нуланд
Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми твердо переконані, що це має вирішувати Україна і її демократично обране керівництво. Будь-яка війна закінчується дипломатичними перемовинами, але коли саме настане час сідати за стіл переговорів і як має виглядати кінцевий стан цієї війни, має вирішувати українське суспільство", - сказала Нуланд у відповідь на запитання, як має виглядати перемога України у війні з росією.
Заступниця держсекретаря додала, що США завжди будуть рішуче підтримувати позицію України.
"Ці події необхідно повернути в іншому напрямку, і для цього ми зробимо все можливе", - запевнила вона.