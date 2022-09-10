Зеленський послав сигнал лідерам, які штовхають Україну в "чиїсь обійми": "Ми не можемо дозволити собі зупинитися"

Шлях до повернення всієї окупованої території України стає все чіткішим.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, повідомляє сайт президента, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, у всіх вас є це відчуття. У нас є навіть упевненість. Я думаю, що у вас є відчуття, що ми повертаємось і міцнішаємо. І прошу зараз усіх вас, хто є в цьому залі, оплесками подякувати нашим воїнам, які наближають нашу перемогу й наше повернення додому.

Шлях до повернення всієї нашої території – все це є, і з кожним днем він стає дедалі чіткішим. Ми бачимо контури відновлення територіальної цілісності нашої держави. Ми знаємо, що це складний шлях, але ми також знаємо, що цей складний шлях пройти реально, і ми це робимо.

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Та це саме шлях. Шлях, на якому є певні важкі етапи, і жоден з них, на жаль, не можна оминути. Це шлях, який вимагає сміливості – постійно. Шлях, який вимагає витримки – і теж постійно. Шлях, на якому не можна допустити послаблення нашої єдності – як насамперед усередині держави, так і нашої глобальної антивоєнної коаліції.

Це шлях від Харківської області, де зараз люди, які місяцями були в окупації, зі сльозами щастя вітають українських воїнів... Шлях до тих наших міст і сіл, які ще чекають – складно, також часто зі сльозами, бо живі люди, – повернення українського прапора, а отже, повернення свободи, безпеки, шансу на майбутнє. Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це мій головний сигнал усім, хто десь там щось думає. Дехто навіть із лідерів, штовхаючи нас кудись, у чиїсь зайві обійми. Ні, ми не можемо собі дозволити зупинитися.

Шлях від цього часу, коли вся держава повністю зосереджена та об’єднана заради перемоги, до того особливого моменту, коли ми зможемо нарешті відчути, що перемога відбулася", - зазначив Зеленський.