Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного, - Гайдай

Керівник Луганської ВЦА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію щодо наступу ЗСУ в Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гайдай зазначив: "Просування величезне. Точково йдуть бої, але здебільшого окупанти тікають.

Можливо, вже завтра почуємо добрі новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного. Український Прапор, який минулої ночі партизани підняли над адміністрацією у Кремінній, на своєму місці і зараз, рашисти вже все зрозуміли, тож знімати не наважуються.

Росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, їдуть в бік Росії, пакують валізи, зокрема рашисти Луганська, Алчевська та інших міст, які були окупованими ще у 2014му. Черги на виїзд - кілометрові.

Повідомлення для колаборантів - повторення 2014 року не буде, покараємо кожного!

Чекаємо на команду від військових, щоб заходити, і ми вже готові налагоджувати життєдіяльність деокупованих населених пунктів.

В кожній громаді буде військова адміністрація для швидкості прийняття рішень".

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