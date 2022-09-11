Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного, - Гайдай
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Гайдай зазначив: "Просування величезне. Точково йдуть бої, але здебільшого окупанти тікають.
Можливо, вже завтра почуємо добрі новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного. Український Прапор, який минулої ночі партизани підняли над адміністрацією у Кремінній, на своєму місці і зараз, рашисти вже все зрозуміли, тож знімати не наважуються.
Росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, їдуть в бік Росії, пакують валізи, зокрема рашисти Луганська, Алчевська та інших міст, які були окупованими ще у 2014му. Черги на виїзд - кілометрові.
Повідомлення для колаборантів - повторення 2014 року не буде, покараємо кожного!
Чекаємо на команду від військових, щоб заходити, і ми вже готові налагоджувати життєдіяльність деокупованих населених пунктів.
В кожній громаді буде військова адміністрація для швидкості прийняття рішень".