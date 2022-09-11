Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного, - Гайдай

55 743220
Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного, - Гайдай
Керівник Луганської ВЦА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію щодо наступу ЗСУ в Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гайдай зазначив: "Просування величезне. Точково йдуть бої, але здебільшого окупанти тікають.

Можливо, вже завтра почуємо добрі новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного. Український Прапор, який минулої ночі партизани підняли над адміністрацією у Кремінній, на своєму місці і зараз, рашисти вже все зрозуміли, тож знімати не наважуються.

Росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, їдуть в бік Росії, пакують валізи, зокрема рашисти Луганська, Алчевська та інших міст, які були окупованими ще у 2014му. Черги на виїзд - кілометрові.

Повідомлення для колаборантів - повторення 2014 року не буде, покараємо кожного!

Чекаємо на команду від військових, щоб заходити, і ми вже готові налагоджувати життєдіяльність деокупованих населених пунктів.
В кожній громаді буде військова адміністрація для швидкості прийняття рішень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові вийшли на околиці Лисичанська, окупанти залишають місто, - Гайдай

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    Швец сказал, что в Пентагоне знают о кротах в политическом руководстве Украины, поэтому они полностью изолировали его от контактов с ВСУ и взаимодействуют с ВСУ напрямую.....
    я так думаю, что именно поэтому мы имеем такие успехи на фронте....
    отсюда можно заключить и еще пару очень приятных моментов:
    1. суверенитет Залужного нерушим. гундосый просто не посмеет его снять....
    2. если враг не знал о плане наступления на востоке, значит в нашем генштабе нет кротов!
  • Garry Dron 6973c752
    А ЧОМУ Ж ЦЕ КАЦАПИ НЕ БУЛИ ГОТОВІ ДО ОБОРОНИ ХАРКІВЩИНИ ????
  • Ірландія
    Бляха-муха хоч спати не лягай . А то з ранку встанеш , а ми вже під Уралом
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини