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Кулеба: "Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми переможемо, і тим швидше закінчиться ця війна"

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Кулеба: "Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми переможемо, і тим швидше закінчиться ця війна"
Успіх контрнаступу свідчить, що Україна може перемогти Росію, але потрібно більше зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Кулеба сказав, що деякі союзники спочатку не наважувалися відправляти зброю, посилаючись на ризик викликати невдоволення президента Росії Володимира Путіна, проте "зараз, дякувати Богу, ми більше не чуємо цей аргумент… ми продемонстрували, що здатні перемогти російську армію. Ми робимо це за допомогою цієї зброї". За словами Кулеби, чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми переможемо, і тим швидше закінчиться ця війна.

Як пише Reuters, Бербок пообіцяла подальшу військову допомогу і не виключила постачання бойових танків західного зразка.

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Топ коментарі

  • Сірий
    Успіх контрнаступу свідчить що зрадники в ОПі про нього не знали.
  • Олександр Дніпро
  • Сергій Олицький 4f19407b
    ЗСУ теж думають,заїхали на техніці в білгородську область,забрали у росіян бронетехніку,і поїхали в Україну.
    На9 бмп рос.армія зменшилась,а ЗСУ збільшилась.
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