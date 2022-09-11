Байден поки що не виявив зацікавленості у зустрічі з Путіним на саміті G20, - Нуланд
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.
"Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще мине певний час. Поки що я не бачу жодного інтересу до Путіна з боку нашого президента", - йдеться в повідомленні.
Нуланд сказала, що якщо Путін з’явиться на Балі, то, лідери G20 мають дуже прямо сказати йому про своє бачення стосовно того, що відбувається в Україні, про порушення Росією усіх можливих принципів, закладених у низці документів, які підписав ще Радянський Союз.
Путін планує відвідати саміт "Групи двадцяти" на Балі 15-16 листопада. На саміт запрошено і Володимира Зеленського. Будучи головою G20 цього року, Індонезія зіткнулася з тиском з боку західних країн, щоб відкликати запрошення Путіну на зустріч через його вторгнення в Україну.