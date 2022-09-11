Попри невизнання анексії Мінськ уклав угоду про співпрацю із Севастополем
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське видання "Зеркало".
Йдеться про експорт та імпорт продукції, міське господарство, співробітництво в галузі культури, освіти, науки, молодіжної політики, а також "патріотичного виховання".
Зазначається, що в Білорусі ця подія висвітлюється доволі скупо, зокрема агентство "Мінськ-Новини" згадало підписання угоди одним рядком, тоді як пресслужба Севастополя розповіла про зустріч доволі докладно.
Угоду підписали глава Мінміськвиконкому Володимир Кухарєв і "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв. При цьому наголошується, що він назвав угоду "історично важливим моментом" і що переговори з Мінськом з цього приводу велися давно.
Офіційно Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Водночас у липні 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він де-факто і так визнав анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.