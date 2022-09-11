Попри невизнання анексії Мінськ уклав угоду про співпрацю із Севастополем

Мінськ і Севастополь уклали угоду про співпрацю, всупереч тому, що Білорусь не визнала окупований РФ Крим російським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське видання "Зеркало".

Йдеться про експорт та імпорт продукції, міське господарство, співробітництво в галузі культури, освіти, науки, молодіжної політики, а також "патріотичного виховання".

Зазначається, що в Білорусі ця подія висвітлюється доволі скупо, зокрема агентство "Мінськ-Новини" згадало підписання угоди одним рядком, тоді як пресслужба Севастополя розповіла про зустріч доволі докладно.

Угоду підписали глава Мінміськвиконкому Володимир Кухарєв і "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв. При цьому наголошується, що він назвав угоду "історично важливим моментом" і що переговори з Мінськом з цього приводу велися давно.

Офіційно Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Водночас у липні 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він де-факто і так визнав анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські війська мають обмежені наступальні можливості, малоймовірно, що вони перекинуть свої сили в Україну, - британська розвідка