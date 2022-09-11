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Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із "Градів", - Резніченко. ФОТОрепортаж

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Вночі ворог поцілив по двох районах Дніпропетровщини - Дніпровському та Нікопольському.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з обстрілами та пораненими… Ворог поцілив по двох районах - Дніпровському та Нікопольському.

По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються.

Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місті понівечено 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури та фермерське господарство

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 01

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 02

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 03

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 04

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 05

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 06

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Отгребают от ВСУ на поле боя-мстят мирным жителям. Типичные методы войны "доблестнай расейскай армии". Ублюдки конченые.
  • Ksenia VB
    Мстяться, уроди..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    з нем міста привітали паскуди...
    слава Богу минулося без жертв...
    тримайся Дніпро на Дніпрі !!!
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