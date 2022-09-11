Упродовж минулої доби росіяни вбили 10 мирних мешканців на Донеччині. ІНФОГРАФІКА
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За 10 вересня росіяни вбили 10 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 10 вересня росіяни вбили 10 мирних жителів Донеччини: 4 у Покровську, 3 у Красногорівці, 2 у Бахмуті та 1 у Райгородку. Ще 19 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.