Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває визволення двох районів Харківщини, - Генштаб
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Захисники України продовжують визволяти нашу територію від ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, продовжується деокупація України.
"Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області", - йдеться у повідомленні.