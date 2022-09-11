Залужний та Наєв привітали танкістів із професійним святом: Вашу важку роботу впишуть в історію як героїзм

Сьогодні, 11 вересня, в Україні відзначають День танкіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав танкістів із професійним святом.

"Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги!", - зазначив Залужний.

Привітав воїнів-танкістів Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Збройні сили будь-якої країни важко уявити без танкових військ. Це - величезна вогнева потужність та ударна сила, висока мобільність та надійний броньований захист. У найвідповідальніші моменти саме танкові підрозділи стримують ворога, допомагаючи піхоті виконувати поставлені бойові завдання", - зазначає він.

За словами Наєва, час спротиву російським агресорам позначений багатьма прикладами неймовірної хоробрості та самопожертви танкістів Збройних Сил України, які стали частиною героїчного літопису протистояння.

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"Ми схиляємо голови перед усіма, хто віддав своє життя за Свободу та Незалежність України. Пам’ять про їхні подвиги завжди житиме у наших серцях! Велика вдячність тим, хто ремонтує, модернізує та створює танкову міць України! Ваша невтомна та самовіддана праця є запорукою успішних дій наших танкістів! У цей святковий день не можемо не згадати Ваших батьків, дружин, дітей, братів і сестер, які з нетерпінням чекають на Вас дома. Вони мають з гордістю пишатися своїми героями! Міцної броні та влучних пострілів Вам, браття-танкісти! Слава Україні! Разом переможемо!", - додає Наєв.