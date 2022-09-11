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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 650 осіб, 242 літаки, 213 гелікоптерів, 2 154 танки, 1 263 артсистеми та 4 617 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 52 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2154 (+18) од,

бойових броньованих машин - 4617 (+33) од,

артилерійських систем - 1263 (+4) од,

РСЗВ - 311 (+0) од,

засоби ППО - 162 (+0) од,

літаків - 242 (+3) од,

гелікоптерів - 213 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 902 (+4),

крилаті ракети - 216 (+1),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3445 (+19) од,

спеціальна техніка  - 117 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 650 осіб, 242 літаки, 213 гелікоптерів, 2 154 танки, 1 263 артсистеми та 4 617 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Украинский Офицер в отставке
    Я так розумію тут показана лише знищена техніка, а захоплена як трофей в статистику не входить. А їх там сотні.
  • vadyan
    3 літаки!!! Оооо!
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