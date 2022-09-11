Вночі окупанти завдали ракетного удару по Дергачах. Ворог у паніці і має численні санітарні втрати на Харківщині, - Синєгубов

Цієї ночі обстрілів Харкова не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько опівночі російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по м. Дергачі. Пошкоджено 4-поверхову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.

"Протягом минулої доби ворог інтенсивно обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок вчорашніх обстрілів Харкова загинув 43-річний чоловік, госпіталізовані з пораненнями ще 4 цивільних", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Чугуївському районі протягом минулої доби поранення отримали 2 людей. В Ізюмському районі 1 поранений. Ще 2 людей госпіталізовані в Куп'янському районі.

Також читайте: Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває визволення двох районів Харківщини, - Генштаб

"Сьогодні виповнюється 200 днів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші захисники продовжують успішно діяти, звільняючи раніше окуповану ворогом територію Харківської області. ЗСУ зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів. За останні дні звільнено близько 2 тис. кв. км. нашої території. Наші військові завдають окупантам великих втрат. На Харківщині підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії рф залишились без шляхів забезпечення, серед окупантів панують панічні настрої. Ворог має численні санітарні втрати", - додає очільник регіону.