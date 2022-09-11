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Військовий РФ розповідає дружині про неправомірне продовження контракту: "У нас тут п#здарезы каждый день", - перехоплення ГУР. АУДIО

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Військовий РФ розповів дружині про неправомірне пролонгування контракту та просить її допомогти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на перехоплення розмови окупанта, яку опублікувало ГУР МО.

"14 числа у меня бы закончился контракт. Мне продлили его до 9 октября, и я ох*ел. Я тебя очень люблю, деньги идут. Всех не вывели, парней может быть будут. Тут идут бои, п#здец. Это мрак. Я в Изюминском районе, деревня Копанки. У нас здесь п#здарезы каждый день. Помагай, поднимай всех на уши", - сказав оккупант.

Також читайте: Окупант про втечу з Харківщини: "202-й полк под Балаклеей ушел в Луганск, а половина в плен попала", - перехоплення ГУР. АУДIО

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Топ коментарі

  • paul smith 155423ba
    Ну что за молодежь пошла? - подумала Анна Ивановна - А ну как зачалятся они завтра на кичман, загремят котелками по зонам, а фени-то и не знают?

    ******** - неожиданный негативный ход событий, который можно и нужно было предвидеть и не допускать, сопряженный с гибелью большого количества глупых и злых людей и сильными эмоциональными переживаниями на фоне прозрения оставшихся в живых.
    Слова синонимы -кошмар, беда, засада, ******, кранты, жопа, кровь-кишки-*************,
  • Oleg Iskra 14887c2d
    Навіщо всі ці соплі та сентименти про любов, міг би сказати коротко: " Кохана, вибирай собі авто, 7 млн. ублей вже на підході " .
  • olko11 olko
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