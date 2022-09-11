Військовий РФ розповідає дружині про неправомірне продовження контракту: "У нас тут п#здарезы каждый день", - перехоплення ГУР. АУДIО
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Військовий РФ розповів дружині про неправомірне пролонгування контракту та просить її допомогти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на перехоплення розмови окупанта, яку опублікувало ГУР МО.
"14 числа у меня бы закончился контракт. Мне продлили его до 9 октября, и я ох*ел. Я тебя очень люблю, деньги идут. Всех не вывели, парней может быть будут. Тут идут бои, п#здец. Это мрак. Я в Изюминском районе, деревня Копанки. У нас здесь п#здарезы каждый день. Помагай, поднимай всех на уши", - сказав оккупант.