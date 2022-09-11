Військовий РФ розповідає дружині про неправомірне продовження контракту: "У нас тут п#здарезы каждый день", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовий РФ розповів дружині про неправомірне пролонгування контракту та просить її допомогти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на перехоплення розмови окупанта, яку опублікувало ГУР МО.

"14 числа у меня бы закончился контракт. Мне продлили его до 9 октября, и я ох*ел. Я тебя очень люблю, деньги идут. Всех не вывели, парней может быть будут. Тут идут бои, п#здец. Это мрак. Я в Изюминском районе, деревня Копанки. У нас здесь п#здарезы каждый день. Помагай, поднимай всех на уши", - сказав оккупант.

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