Бутусов про наступ на Харківщині: Це не демонстрація того, що російська армія вирішила побігти додому. Це українська армія підготувала операцію

Українські захисники на Харківщині повністю переграли РФ інтелектом, розвідкою та мотивацією бійців.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Те, що відбулось, це не демонстрація того, що російська армія просто вирішила побігти додому. Ні, це українська армія, командування, підготували операцію, визначили оптимальне місце та час, зосередило для удару приховано наші найкращі, дуже вмотивовані підрозділи, командири були готові. Під час цієї операції була повністю перевага в маневрі, в мисленні. Україна переграла повністю РФ інтелектом, розвідкою та мотивацією бійців", - наголосив журналіст.

За словами Бутусова, було досягнуто абсолютної тактичної раптовості.

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