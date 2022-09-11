Новини • Війна

Бутусов про наступ на Харківщині: Це не демонстрація того, що російська армія вирішила побігти додому. Це українська армія підготувала операцію

10 37551
Бутусов про наступ на Харківщині: Це не демонстрація того, що російська армія вирішила побігти додому. Це українська армія підготувала операцію
Українські захисники на Харківщині повністю переграли РФ інтелектом, розвідкою та мотивацією бійців.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Те, що відбулось, це не демонстрація того, що російська армія просто вирішила побігти додому. Ні, це українська армія, командування, підготували операцію, визначили оптимальне місце та час, зосередило для удару приховано наші найкращі, дуже вмотивовані підрозділи, командири були готові. Під час цієї операції була повністю перевага в маневрі, в мисленні. Україна переграла повністю РФ інтелектом, розвідкою та мотивацією бійців", - наголосив журналіст.

За словами Бутусова, було досягнуто абсолютної тактичної раптовості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Балаклійська наступальна операція. Масштаби та темпи наступу вражають, - Бутусов. КАРТА

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Urs
    Залужний подав список на нагородження керівництва ВСУ.
    Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
    В списку є Муженко.
    Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини