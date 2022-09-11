Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу у війні. Наш наступ виявився на порядок ефективніше, ніж все, що може зробити армія РФ, - Бутусов

Українська армія 8 вересня захопила стратегічну ініціативу. Прорив виявився блискучим та стрімким.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в ефірі Радіо НВ.

За словами журналіста, Росія постійно диктувала ініціативу.

"Саме Росія володіла ініціативою до 8 вересня 2022 року. З самого початку війни, з 24 лютого по 8 вересня. Ми завжди були змушені реагувати на російську ініціативу, на їхні удари. Вони постійно диктували місце, де їм зручно, час, тактику. Вперше, 8 вересня, Україна перехопила стратегічну ініціативу у війні. Це ми визначили місце, час, тактику. Ми захопили раптом російську армію зненацька. Наш наступ виявився на порядок ефективніше, ніж те, що може зробити армія РФ в Україні. Блискучий, сучасний, стрімкий прорив, де вдалося взагалі все. Це блискуча наступальна операція, яка навіки ввійде в підручники військового мистецтва. Це будуть досліджувати покоління в усьому світі", - сказав Бутусов.

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