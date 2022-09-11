За два дні окупанти втратили понад 100 одиниць бойової техніки, - Oryx

Російська окупаційна армія продовжує зазнавати суттєвих втрат у війні проти України. Лише за два дні було знищено понад 100 одиниць бойової техніки окупантів.

Про це йдеться у звіті аналітичного порталу Oryx, який збирає інформацію з фотографій та відео з фронту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Найбільше РФ втратила танків та артилерійських установок.

Аналітики надали дані щодо втрат з фронту в період 9-10 вересня. Примітно, що згідно з опублікованою інформацією, російські окупанти втратили понад 100 одиниць бойової техніки. Водночас Збройні сили України втратили дві одиниці техніки.

Згідно з опублікованою інформацією, йдеться переважно про російські танки, самохідні артилерійські установки, БТР, БМП і вантажні військові автомобілі.

Примітно, що ця статистика не показує повної картини за втратами, але дає розуміння щодо приблизного співвідношення втрат у дні на фронті.

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