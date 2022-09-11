Потужні удари по спальному району Миколаєва: Зруйновано багатоповерхівки, є постраждалі. ФОТО

Сьогодні вночі ворожі війська завдали потужних ударів по одному зі спальних районів Миколаєва. Наразі відомо про руйнації житлового та багатоквартирного будинків. Є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, близько 4:00 ворог атакував Березнегувате Баштанського району. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки. Постраждали мирні жителі. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

На місцях подій правоохоронці збирають докази воєнних злочинів.

"Внаслідок вчорашніх завданих ударів по Миколаєву та населених пунктах Котляреве, Білозірка і Миколаївське, загинув 46-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки та інші споруди", - йдеться у повідомленні.







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